Зеленський думає, що Рада проголосує за законопроєкт про посилення повноважень НАБУ та САП

Верховна Рада проголосує за законопроєкт щодо повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), вважає президент України Володимир Зеленський.

"Найважливіше зараз – це те, що є законопроєкт. Він заареєстрований. Я думаю, що за нього проголосують. Я хочу, щоб це відбулося", - сказав він під час спілкування з журналістами у четвер.

24 липня на сайті Верховної Ради зареєстровано внесений Зеленським законопроєкт щодо повноважень НАБУ та САП.

Верховна Рада проголосує за законопроєкт щодо повноважень НАБУ/САП, ймовірно, наступного тижня, повідомив народний депутат (фракція "Голос") Ярослав Железняк."Голосуванння за законопроект про повернення повноважень НАБУ та САП відбудеться наступного тижня", - написав він в телеграм.