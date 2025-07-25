Окупанти за добу втратили 980 осіб та 76 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 980 окупантів, 3 танки, 5 бронемашин, 31 артсистему, 96 БПЛА, а також 76 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1047250 (+980) осіб, танків – 11049 (+3) од, бойових броньованих машин – 23052 (+5) од, артилерійських систем – 30777 (+31) од, РСЗВ – 1446 (+0) од, засоби ППО – 1201 (+2) од, літаків – 421 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47834 (+196), крилаті ракети – 3535 (+2), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 56213 (+76), спеціальна техніка – 3935 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.