Інтерфакс-Україна
Події
05:42 25.07.2025

Україні вдалося повернути з РФ 1458 депортованих дітей – ОП

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Україні вдалося повернути з Росії 1458 дітей, але ще понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем ворога, повідомляє Офіс президента.

Як повідомляється, під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України відбулася пленарна сесія, присвячена темі депортації, примусового переміщення та викрадення Росією українських дітей.

У заході взяла участь операційна директорка ініціативи президента України Bring Kids Back UA Дарія Зарівна й радниця уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

Зарівна наголосила, що депортація українських дітей є викликом для всієї системи міжнародного гуманітарного права.

"Ініціатива Bring Kids Back UA стала відповіддю на безпрецедентний злочин. Сьогодні це вже не просто ініціатива. Це глобальний рух, який вивів тему викрадених дітей у центр міжнародного порядку денного. Нам вдалося повернути додому 1458 дітей, але ще понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем ворога. Ми маємо силу це змінити, і дипломатія відіграє в цьому ключову роль", – зазначила операційна директорка Bring Kids Back UA.

Вона також подякувала посольствам України за підтримку інформаційної кампанії ChildrenAreNonNegotiable, яка охопила мільйони людей і вплинула на ухвалення резолюції Європарламенту про повернення українських дітей, а також рішень національних парламентів низки країн.

"Навіть кілька хвилин можуть змінити чиєсь життя. Розповідайте у своїх країнах історії українських дітей, бо саме вони сьогодні – спільна цінність, яка здатна об’єднати людей у всьому світі. Говоріть не власним голосом, а голосом дітей, якого Росія намагається позбавити світ", – зазначила Герасимчук.

Учасники сесії обговорили наступні кроки дипломатичної та правозахисної взаємодії, зокрема можливість долучення нових країн до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Джерело: https://president.gov.ua/news/posli-ukrayini-obgovorili-mozhlivosti-dlya-posilennya-mizhna-99145

Теги: #діти #рф #повернення

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