Інтерфакс-Україна
Події
22:00 24.07.2025

МЗС вітає ініціативу ОБСЄ щодо задіяння московського механізму для документування злочинів РФ щодо військовополонених

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Міністерство закордонних справ (МЗС) України вітає ініціативу держав-учасниць ОБСЄ щодо задіяння 24 липня московського механізму для документування злочинів РФ щодо військовополонених, повідомляє сайт міністерства.

"Міністерство закордонних справ України вітає задіяння 24 липня державами-учасницями ОБСЄ московського механізму ОБСЄ у людському вимірі з метою дослідження ситуації з утримуваними Росією українськими військовополоненими, а також злочинів, пов’язаних із порушенням положень Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляється, це важлива ініціатива, яка допоможе документувати численні злочини Росії проти українських військовополонених, додатково привернути увагу до них міжнародної спільноти та сприяти притягненню винних до відповідальності.

"Негуманне поводження з українськими військовослужбовцями, які перебувають у полоні як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях, їхнє катування, а також страти українських військових при здачі в полон стали регулярною варварською практикою РФ", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, завдяки задіянню московського механізму місія незалежних експертів дослідить інформацію про порушення положень Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, інших норм міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини, і підготує відповідний звіт.

"Важливо, що висновки підсумкового звіту незалежних експертів можуть бути використані у рамках національних та міжнародних механізмів притягнення до відповідальності воєнних злочинців держави-агресора", - резюмували в міністерстві.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-shchodo-zadiyannya-obsye-moskovskogo-mehanizmu-zadlya-dokumentuvannya-zlochiniv-rosiyi-proti-ukrayinskih-vijskovopolonenih

Теги: #обсє #військовополоненні #мзс

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