Інтерфакс-Україна
Події
20:38 24.07.2025

Комітет Сенату з міжнародних відносин проголосував за кандидатуру Волца на посаду постпреда США при ООН

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Комітет Сенату з міжнародних відносин проголосував за кандидатуру Волца на посаду постпреда США при ООН

Комітет Сенату з міжнародних відносин у четвер виступив на підтримку кандидатури екс-радника президента з нацбезпеки Майка Волца на посаду постпреда США при ООН, передає Axios.

За Волца проголосували 12 людей, проти - 10.

Axios зазначає, що тепер за кандидатуру Волца має голосувати весь склад Сенату, і що він, імовірно, затвердить його на посаду постпреда.

У травні президент США Дональд Трамп заявив, що його радник з нацбезпеки Майк Волц залишить свою посаду й стане претендентом на посаду постпреда при ООН. Після звільнення Волца посаду радника з національної безпеки за сумісництвом обіймає держсекретар США Марко Рубіо.

У березні 2025 року Волц опинився під пильною увагою після того, як він помилково долучив до закритого чату в месенджері Signal головного редактора Джеффрі Голдберга з видання The Atlantic, розкривши обговорення з високопоставленими посадовими особами національної безпеки щодо планів військового удару по цілях хуситів у Ємені. Відтоді в адміністрації точилися дискусії про необхідність відставки радника, хоча Трамп був проти, висловивши довіру до нього й назвавши Волца "хорошою людиною".

Раніше на посаду постпреда США при ООН претендувала член Палати представників республіканка Еліз Стефанік, однак Трамп відкликав її кандидатуру, мотивувавши це побоюваннями щодо мінімальної переваги республіканців у Палаті представників.

 

Теги: #оон #сенат #постпред

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