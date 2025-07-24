Інтерфакс-Україна
Події
20:07 24.07.2025

Заступник голови ОП Паліса обговорив з головою Військового комітету ЄС обмін технологіями та розвиток ОПК

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Заступник голови ОП Паліса обговорив з головою Військового комітету ЄС обмін технологіями та розвиток ОПК

Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса провів у четвер зустріч з головою Військового комітету ЄС Шоном Кленсі та обговорив з ним можливості військової співпраці між Україною та європейськими партнерами, зокрема, розвиток оборонно-промислового комплексу.

"Розглядали питання обміну технологіями, розвитку оборонної промисловості та координації зусиль у сфері безпеки… Обговорили перспективи поглиблення партнерства та спільної роботи над майбутньою безпекою Європи", - написав Паліса в Телеграм у четвер ввечері за підсумками зустрічі.

Він відзначив, що українські солдати мають досвід, який неможливо здобути в мирний час, і Україна готова ділитися знаннями, здобутими в реальних умовах, зробити цінний внесок у підготовку союзників.

 

Теги: #опк #офіс_президента

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