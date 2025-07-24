Інтерфакс-Україна
Події
19:08 24.07.2025

В НАБУ і САП заявили, що внесений Зеленським законопроєкт відновлює всі їх повноваження та гарантії незалежності

1 хв читати
В НАБУ і САП заявили, що внесений Зеленським законопроєкт відновлює всі їх повноваження та гарантії незалежності

Законопроєкт, внесений у четвер до Верховної Ради президентом України Володимиром Зеленським щодо повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), відновлює всі повноваження та гарантії незалежності цих відомств, йдеться в заяві, опублікованій в телеграм-каналах НАБУ і САП одночасно.

"Законопроект 13533, поданий Президентом України як невідкладний, відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП. НАБУ і САП взяли участь у підготовці тексту та закликають Верховну Раду України якнайшвидше ухвалити ініціативу Президента за основу і в цілому. Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, проект закону "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури" був внесений головою держави і отримав реєстраційний номер 13533.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт містить положення, спрямовані на закріплення статусу САП як органу, що самостійно здійснює процесуальне керівництво розслідуванням злочинів, віднесених до підслідності НАБУ. Законопроєкт також пропонує механізм запобігання розвідувально-підривній діяльності іноземних спеціальних служб щодо співробітників антикорупційних органів. Законопроєкт запроваджує нові превентивні та контррозвідувальні механізми захисту антикорупційних органів від можливого впливу держави-агресора.

 

 

 

Теги: #сап #законопроект #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:03 24.07.2025
Качка поінформував Марту Кос про новий законопроєкт щодо НАБУ та САП: Україна віддана інтеграції до ЄС та боротьбі з корупцією

Качка поінформував Марту Кос про новий законопроєкт щодо НАБУ та САП: Україна віддана інтеграції до ЄС та боротьбі з корупцією

03:46 24.07.2025
Ефективність НАБУ і САП є важливою частиною шляху України до ЄС - Матернова

Ефективність НАБУ і САП є важливою частиною шляху України до ЄС - Матернова

22:19 23.07.2025
В Києві знову проходить акція проти закону, який обмежує незалежність НАБУ та САП

В Києві знову проходить акція проти закону, який обмежує незалежність НАБУ та САП

21:26 23.07.2025
САП і НАБУ привітали ініціативу Зеленського щодо законопроєкту про антикорупційні інституції

САП і НАБУ привітали ініціативу Зеленського щодо законопроєкту про антикорупційні інституції

20:16 23.07.2025
У Києві знову проходить акція проти закону, який обмежує незалежність НАБУ та САП

У Києві знову проходить акція проти закону, який обмежує незалежність НАБУ та САП

18:50 23.07.2025
Адвокати Небесної сотні закликають Зеленського та Раду скасувати закон щодо НАБУ/САП - заява

Адвокати Небесної сотні закликають Зеленського та Раду скасувати закон щодо НАБУ/САП - заява

ВАЖЛИВЕ

Стефанчук запросив спікера Палати представників Конгресу США Джонсона відвідати Київ

Рада розгляне законопроєкт про посилення повноважень НАБУ та САП на найближчому засіданні - Стефанчук

На сайті Ради з’явився президентський законопроєкт щодо повноважень НАБУ/САП

Зеленський запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту про незалежність антикорупційних органів

У Харкові вже 37 постраждалих

ОСТАННЄ

Нічна атака забрала життя жителя Одеси

Стефанчук запросив спікера Палати представників Конгресу США Джонсона відвідати Київ

Рада розгляне законопроєкт про посилення повноважень НАБУ та САП на найближчому засіданні - Стефанчук

На сайті Ради з’явився президентський законопроєкт щодо повноважень НАБУ/САП

Зеленський запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту про незалежність антикорупційних органів

РФ розпочала масштабну інформаційну операцію проти України з використанням "антикорупційних протестів" – СЗРУ

Примусова евакуація сімей з дітьми оголошена з Добропілля та 9 сіл двох громад – Донецька обладміністрація

Суд зобов’язав Свято-Богоявленський монастир УПЦ (МП) повернути майно Кременецько-Почаївському заповіднику

Житній ринок в Києві отримає статус щойно виявленої пам’ятки протягом місяця, далі справа за Мінкультури

Раді пропонують ввести обов’язкове держстрахування життя та здоров’я волонтерів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА