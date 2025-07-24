Зеленський запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту про незалежність антикорупційних органів

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, і запропонував країні доєднатися до експертизи законопроєкту про незалежність антикорупційних органів.

"Поінформував, що вже погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність і дієвість антикорупційних інституцій в Україні. Важливо, що антикорупційні органи підтримали цей законопроєкт. Ми всі погодилися, що не має бути будь-яких втручань та впливів з боку Росії на роботу нашої антикорупційної інфраструктури. Запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту. Фрідріх запевнив у готовності допомогти", - написав Зеленський у телеграм-каналі у телеграм-каналі.

Президент наголосив, що з боку Німеччини є готовність допомагати і продовжувати підтримку.

"Обговорили реалізацію наших домовленостей з ЄС та роботу щодо відкриття першого переговорного кластеру. Є абсолютна підтримка Німеччини в цьому питанні. Дякую", - повідомив Зеленський.

Також він поінформував Мерца щодо ситуації на фронті та потребі в додатковому фінансуванні для виробництва дронів.

"Будемо працювати над тим, щоб збільшити їхню кількість, особливо дронів-перехоплювачів", - наголосив глава держави.