Зеленський запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту про незалежність антикорупційних органів
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, і запропонував країні доєднатися до експертизи законопроєкту про незалежність антикорупційних органів.
"Поінформував, що вже погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність і дієвість антикорупційних інституцій в Україні. Важливо, що антикорупційні органи підтримали цей законопроєкт. Ми всі погодилися, що не має бути будь-яких втручань та впливів з боку Росії на роботу нашої антикорупційної інфраструктури. Запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту. Фрідріх запевнив у готовності допомогти", - написав Зеленський у телеграм-каналі у телеграм-каналі.
Президент наголосив, що з боку Німеччини є готовність допомагати і продовжувати підтримку.
"Обговорили реалізацію наших домовленостей з ЄС та роботу щодо відкриття першого переговорного кластеру. Є абсолютна підтримка Німеччини в цьому питанні. Дякую", - повідомив Зеленський.
Також він поінформував Мерца щодо ситуації на фронті та потребі в додатковому фінансуванні для виробництва дронів.
"Будемо працювати над тим, щоб збільшити їхню кількість, особливо дронів-перехоплювачів", - наголосив глава держави.