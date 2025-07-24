Інтерфакс-Україна
Події
12:48 24.07.2025

СБУ запобігла теракту в центрі Києва: киянка за завданням ворога мала підірвати кафе

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СБУ запобігла теракту в центрі Києва: киянка за завданням ворога мала підірвати кафе
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки запобігла черговому теракту російських спецслужб у Києві: затримано фігурантку, яка ввечері 23 липня планувала підірвати кафе в самому центрі столиці України, повідомляє СБУ.

"Для вчинення злочину вона планувала залишити у кав’ярні два саморобних вибухових пристрої (СВП) загальною потужністю майже 1,5 кг у тротиловому еквіваленті", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в четвер.

За матеріалами справи, російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати обидва СВП у вечерню годину-пік, щоб вбити максимальну кількість людей.

"Співробітники СБУ викрили ворожий задум і затримали фігурантку "на гарячому", коли вона зайшла до кафе із захованими в сумку СВП", - зазначається в повідомленні.

Як встановило розслідування, російське замовлення виконувала киянка, яку окупанти завербували для вчинення теракту під "чужим прапором", переконавши жінку, що вона нібито має виконати завдання СБУ.

Служба безпеки встановлює, яким чином фігурантка отримала СВП.

Задокументовано, що вона одержала від російського куратора геолокацію місця спланованого вибуху, де мала залишити вибухівку.

У фігурантки вилучено телефон із доказами її контактів з окупантами.

Наразі вирішується питання щодо кваліфікації її дій.

В СБУ наголошують, що представники Служби безпеки не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань.

"У разі отримання підозрілих пропозицій або контактів із невідомими особами, які представляються працівниками СБУ, негайно повідомляйте про це на: гарячу лінію СБУ 0 800 501 482 або в чатбот "Спали ФСБшника" t.me/spaly_fsb_bot", - закликають в спецслужбі.

Заходи з запобігання теракту відбувалися за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Теги: #київ #запобігання #теракт

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