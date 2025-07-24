Сили оборони збили 90 ворожих БПЛА та одну крилату ракету

У ніч на 24 липня російські окупанти атакували територію України 107 засобами повітряного нападу: чотирма крилатими ракетами "Іскандер-К", 103 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

"Атаковано Одещину, Миколаївщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину, Черкащину та Запоріжжя. За попередніми даними, станом на 11:30 протиповітряною обороною збито/подавлено одну крилату ракету "Іскандер-К" та 90 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зафіксовано влучання 13 БпЛА та трьох ракет в 11 локаціях, падіння збитих - на шести локаціях.