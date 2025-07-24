Семеро людей зазнали поранень через ракетний удар по Черкасах, серед них є дитина

Фото: ДСНС

Російські окупаційні війська вранці завдали ракетного удару по Черкасах, семеро цивільних зазнали поранень, серед них 9-річна дитина, повідомив очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Вдосвіта рф завдала ракетного удару по Черкасах. На щастя, загиблих немає. Сімох людей травмовано, серед них - 9-річна дитина. Усі - не тяжкі", - написав він у телеграмі у четвер.

За його даними, по місту є кілька локацій падіння уламків. Усі пожежі рятувальники оперативно ліквідували.

"Однак є суттєві пошкодження житлової інфраструктури: щонайменше півтора десятка багатоквартирних будинків. Там вибиті вікна, понівечені дахи. Заклади освіти та сфери охорони здоров’я, лісництво, міський цвинтар, гаражі, автомобілі - росіяни накоїли вдосталь лиха в обласному центрі. Обстеження території триває. Опісля будемо знати розмір завданої шкоди", - додав Табурець.

За інформацією МВС, в Черкасах рятувальники разом із саперами ДСНС працюють одразу на декількох локаціях. Пошкоджено вікна та покрівлі в дев'яти двоповерхових багатоквартирних житлових будинках. Попередньо пошкоджено щонайменше 15 багатоповерхівок і місцеве кладовище.