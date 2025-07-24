Інтерфакс-Україна
Події
08:15 24.07.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 172 бойові зіткнення

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Генштаб зафіксував впродовж доби 172 бойові зіткнення

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 172 бойові зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 четверга. 

" За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 67 авіаційних ударів, скинув 123 керовані авіаційні бомби, залучив 3712 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5756 артилерійських обстрілів, зокрема 81 – із реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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