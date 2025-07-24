Інтерфакс-Україна
Події
08:12 24.07.2025

Рятувальники евакуювали 33 мешканців й врятували 5 із будинку, зруйнованого ворожими БпЛА в Одесі

1 хв читати
Рятувальники евакуювали 33 мешканців й врятували 5 із будинку, зруйнованого ворожими БпЛА в Одесі
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Рятувальники евакуювали 33 і врятували 5 мешканців 9-поверхівки, зруйнованої під час нічної атаки російських ударних БпЛА на Одесу, повідомляє ДСНС у телеграм-каналі у четвер.

"Зруйнована житлова 9-поверхівка – без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з 5-го по 8-й поверхи, горіли оселі на 5-му та 6-му поверхах одного з підʼїздів. Є загроза обвалу конструкцій! Рятувальники евакуювали 33 мешканці та врятували 5 – їх заблокувало у квартирах", - повідомила ДСНС у Телеграм.

На місці удару працювали кінологи –шукали ймовірних постраждалих. Біля будинку розгорнуто Пункт Незламності ДСНС. З людьми працюють психологи ДСНС та Національної поліції. Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Також рятувальники працюють за іншими адресами, де виникли пожежі у приватному будинку та АЗС. Попередньо, постраждали 3 особи.

На території ринку "Привоз" рятувальники ліквідували пожежу двоповерхової будівлі й торгівельних павільйонів, що виникли внаслідок російських ударів.

 

 

Теги: #атака_бпла_рф #постраждалі #одеса

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:16 24.07.2025
Атака ворожих ударних БпЛА по Запоріжжю й району спричинила пожежі

Атака ворожих ударних БпЛА по Запоріжжю й району спричинила пожежі

06:15 24.07.2025
Попередньо шестеро цивільних постраждали внаслідок російської ракетної атаки на Черкаси - ОВА

Попередньо шестеро цивільних постраждали внаслідок російської ракетної атаки на Черкаси - ОВА

03:02 24.07.2025
Російські дрони пошкодили пам'ятки архітектури в Одесі - ОВА

Російські дрони пошкодили пам'ятки архітектури в Одесі - ОВА

23:46 23.07.2025
Троє мирних жителів постраждалі через ворожі обстріли Купʼянського району Харківської області - прокуратура

Троє мирних жителів постраждалі через ворожі обстріли Купʼянського району Харківської області - прокуратура

18:24 23.07.2025
На Херсонщині в результаті обстрілів троє загиблих, дев’ять людей поранені – прокуратура

На Херсонщині в результаті обстрілів троє загиблих, дев’ять людей поранені – прокуратура

16:49 23.07.2025
В Одесі поліцейські затримали 25-річного чоловіка, який намагався підпалити квартиру військового

В Одесі поліцейські затримали 25-річного чоловіка, який намагався підпалити квартиру військового

08:50 23.07.2025
Через атаку російського БпЛА смертельні поранення дістала 66-річна херсонка

Через атаку російського БпЛА смертельні поранення дістала 66-річна херсонка

07:38 23.07.2025
На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу на ринку, що сталася внаслідок ворожої атаки БпЛА

На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу на ринку, що сталася внаслідок ворожої атаки БпЛА

21:26 22.07.2025
До лікарні звернулась херсонка, яка вчора потрапила під удар російського дрона

До лікарні звернулась херсонка, яка вчора потрапила під удар російського дрона

20:11 22.07.2025
У Києві від негоди постраждали люди: п'ятьох осіб, зокрема 13-річну дівчинку, госпіталізовано

У Києві від негоди постраждали люди: п'ятьох осіб, зокрема 13-річну дівчинку, госпіталізовано

ВАЖЛИВЕ

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 3 загиблих і 5 постраждалих

Генштаб зафіксував впродовж доби 172 бойові зіткнення

Російські дрони пошкодили пам'ятки архітектури в Одесі - ОВА

Умєров у Стамбулі: Україна готова до припинення вогню, готова до зустрічі лідерів

Глава МЗС Туреччини: ми можемо сприяти проведенню обміну полоненими між Україною та РФ

ОСТАННЄ

Відбувся дев'ятий етап обміну

Міносвіти оголосило конкурс на президента КАІ

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 3 загиблих і 5 постраждалих

Семеро людей зазнали поранень через ракетний удар по Черкасах, серед них є дитина

Виробник товарів для домашніх тварин Suziria Group вийшов на японський ринок

Генштаб зафіксував впродовж доби 172 бойові зіткнення

Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців

24 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

США схвалили продаж Україні засобів ППО та БМП на 322 млн доларів

Ефективність НАБУ і САП є важливою частиною шляху України до ЄС - Матернова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА