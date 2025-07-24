Рятувальники евакуювали 33 мешканців й врятували 5 із будинку, зруйнованого ворожими БпЛА в Одесі

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Рятувальники евакуювали 33 і врятували 5 мешканців 9-поверхівки, зруйнованої під час нічної атаки російських ударних БпЛА на Одесу, повідомляє ДСНС у телеграм-каналі у четвер.

"Зруйнована житлова 9-поверхівка – без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з 5-го по 8-й поверхи, горіли оселі на 5-му та 6-му поверхах одного з підʼїздів. Є загроза обвалу конструкцій! Рятувальники евакуювали 33 мешканці та врятували 5 – їх заблокувало у квартирах", - повідомила ДСНС у Телеграм.

На місці удару працювали кінологи –шукали ймовірних постраждалих. Біля будинку розгорнуто Пункт Незламності ДСНС. З людьми працюють психологи ДСНС та Національної поліції. Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Також рятувальники працюють за іншими адресами, де виникли пожежі у приватному будинку та АЗС. Попередньо, постраждали 3 особи.

На території ринку "Привоз" рятувальники ліквідували пожежу двоповерхової будівлі й торгівельних павільйонів, що виникли внаслідок російських ударів.