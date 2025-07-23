Україна працювала над трьома треками, по одному питанню є результат – Умєров за результатами перемовин у Стамбулі

Українська сторона під час зустрічі у Туреччині працювала над гуманітарними, політичними питаннями, а також над зупинкою вогню, є результат по одному питанню, з іншими – процес триває, повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

"Перш за все, ми завжди маємо зустрічі одночасно з усіма колегами, які відповідають за різні треки: гуманітарний, політичний, зупинка вогню. І ми на цьому етапі працюємо", - сказав Умєров під час брифінгу у Стамбулі.

За його словами, зустрічі почалися "сьогодні з 6-ї години і лише нещодавно закінчилося".

"Отже, ми працювали над цими питаннями сьогодні, по одному питанню є результат, з іншими двома процес ще триває", - резюмував Умєров.