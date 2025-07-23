Інтерфакс-Україна
Події
22:42 23.07.2025

Прем’єрка повідомила послам G7 про новий законопроєкт президента про незалежність антикорупційної інфраструктури

1 хв читати

Прем`єр-міністерка Юлія Свириденко заявила послам країн G7 про налаштованість уряду на нульову терпимість до корупції, що знайде відображення у програмі дій Кабінету міністрів, а також рішення президента Володимира Зеленського подати новий законопроєкт для посилення незалежності антикорупційної інфраструктури.

"Сьогодні ж президент України ухвалив рішення — подати новий законопроєкт, який не лише усуне всі наявні розбіжності, а й посилить незалежність антикорупційної інфраструктури", – написала Свириденко у телеграм за результатами присвяченої антикорупційній політиці зустрічі з послами, яку вона назвала змістовною.

"Особливо важливо, що ці зміни унеможливлять будь-який вплив з боку ворога та будь-яке втручання в роботу правоохоронних органів, зокрема НАБУ і САП", – додала прем’єрка.

Вона також подякувала партнерам з країн G7 за довіру, принциповість і підтримку.

Згідно з фото з допису Свириденко, з української сторони у зустрічі також брав участь віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Це перший допис нової прем’єрки з приводу конфліктної ситуації навколо НАБУ/САП, яка триває з ранку понеділка. Напередодні позицію уряду коментував Качка, яким разом зі Свириденко провів розмову з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос.

Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/10

Теги: #свириденко #антикорупція #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:41 22.07.2025
Генпрокурор про зустріч з представниками G7: міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді на всі свої запитання

Генпрокурор про зустріч з представниками G7: міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді на всі свої запитання

14:50 22.07.2025
Прем’єрка України заявляє про необхідність нової програми з МВФ у разі затягування війни – Bloomberg

Прем’єрка України заявляє про необхідність нової програми з МВФ у разі затягування війни – Bloomberg

21:14 21.07.2025
Посли G7 в Україні висловили "серйозне занепокоєння" подіями в НАБУ, будуть обговорювати їх з керівництвом уряду

Посли G7 в Україні висловили "серйозне занепокоєння" подіями в НАБУ, будуть обговорювати їх з керівництвом уряду

16:24 21.07.2025
Україна домовилася з Францією про створення фонду на 200 млн євро для підтримки критичної інфраструктури та економіки з 2026р - Свириденко

Україна домовилася з Францією про створення фонду на 200 млн євро для підтримки критичної інфраструктури та економіки з 2026р - Свириденко

20:29 20.07.2025
Уряд запускає експериментальний проєкт відбудови житла та важливої інфраструктури

Уряд запускає експериментальний проєкт відбудови житла та важливої інфраструктури

20:17 20.07.2025
Прем’єрка Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки й обмеження перевірок податкової та митниці

Прем’єрка Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки й обмеження перевірок податкової та митниці

18:49 17.07.2025
Свириденко: Ми прогнозуємо, що в цьому році зростання ВВП буде не менше 3%

Свириденко: Ми прогнозуємо, що в цьому році зростання ВВП буде не менше 3%

10:57 30.04.2025
ЄІБ розробляє нову програму техдопомоги, спрямовану на антикорупційну роботу

ЄІБ розробляє нову програму техдопомоги, спрямовану на антикорупційну роботу

13:12 03.04.2024
ГО "Антикорупційний штаб" презентував портал, який виявляє конфлікт інтересів у місцевих депутатів

ГО "Антикорупційний штаб" презентував портал, який виявляє конфлікт інтересів у місцевих депутатів

12:19 16.11.2023
Міністр юстиції: Просимо Раду ухвалити антикорупційні законопроєкти до кінця року, це критично

Міністр юстиції: Просимо Раду ухвалити антикорупційні законопроєкти до кінця року, це критично

ВАЖЛИВЕ

Умєров у Стамбулі: Україна готова до припинення вогню, готова до зустрічі лідерів

Глава МЗС Туреччини: ми можемо сприяти проведенню обміну полоненими між Україною та РФ

Глава МЗС Туреччини: Сподіваємося, що Україна та РФ проведуть предметні консультації щодо обміняних меморандумів, кінцева мета - припинення вогню

Розпочалася третя зустріч делегацій України та РФ у палаці Чираган у Стамбулі

У Києві знову проходить акція проти закону, який обмежує незалежність НАБУ та САП

ОСТАННЄ

Кабмін перепризначив 6-х заступників міністра економіки в об'єднане Мінекономіки, довкілля та сільського господарства

Троє мирних жителів постраждалі через ворожі обстріли Купʼянського району Харківської області - прокуратура

Кабмін звільнив Павліченка з посади заступника міністра енергетики

Кабмін призначив п'ять нових заступників міністра цифрової трансформації

Умєров за результатами зустрічі у Стамбулі: 1200 людей візьмуть участь у гуманітарному обміні

Податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком з 24 липня – Свириденко

Україна працювала над трьома треками, по одному питанню є результат – Умєров за результатами перемовин у Стамбулі

Україна працювала над трьома треками, по одному питанню є результат – Умєров за результатами перемовин у Стамбулі

Відбувся дев'ятий етап обміну – Зеленський

Під час останньої зустрічі у Стамбулі було більше конструктиву – МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА