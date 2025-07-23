Прем’єрка повідомила послам G7 про новий законопроєкт президента про незалежність антикорупційної інфраструктури

Прем`єр-міністерка Юлія Свириденко заявила послам країн G7 про налаштованість уряду на нульову терпимість до корупції, що знайде відображення у програмі дій Кабінету міністрів, а також рішення президента Володимира Зеленського подати новий законопроєкт для посилення незалежності антикорупційної інфраструктури.

"Сьогодні ж президент України ухвалив рішення — подати новий законопроєкт, який не лише усуне всі наявні розбіжності, а й посилить незалежність антикорупційної інфраструктури", – написала Свириденко у телеграм за результатами присвяченої антикорупційній політиці зустрічі з послами, яку вона назвала змістовною.

"Особливо важливо, що ці зміни унеможливлять будь-який вплив з боку ворога та будь-яке втручання в роботу правоохоронних органів, зокрема НАБУ і САП", – додала прем’єрка.

Вона також подякувала партнерам з країн G7 за довіру, принциповість і підтримку.

Згідно з фото з допису Свириденко, з української сторони у зустрічі також брав участь віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Це перший допис нової прем’єрки з приводу конфліктної ситуації навколо НАБУ/САП, яка триває з ранку понеділка. Напередодні позицію уряду коментував Качка, яким разом зі Свириденко провів розмову з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос.

Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/10