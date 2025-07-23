Інтерфакс-Україна
Події
22:41 23.07.2025

Відбувся дев'ятий етап обміну – Зеленський

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Черговий, дев'ятий етап обміну між Україною та РФ відбувся, повідомив президент України Володимир Зеленський у офіційному телеграм-каналі.

"Сьогодні відбувся вже дев’ятий етап обміну, про який домовлено в Стамбулі. Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники. Можемо вже говорити про деталі – за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей. Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких. Дякую всім, хто над цим працював", - написав Зеленський в Телеграм.

Президент відмітив, що серед захисників, які повертаються "значна кількість пробула в полоні понад три роки".

"Всі отримають необхідну підтримку та медичну допомогу", - пообіцяв Зеленський.

"Важливо, що обміни тривають і наші люди повертаються додому. Дякую всім, хто продовжує цю надважливу роботу. Повернути всіх наших – це пріоритет для держави. І ми продовжимо всі зусилля для того, щоб усі наші люди повернулися з неволі", - наголосив президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15256

Теги: #обмін #рф

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