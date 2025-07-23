Глава МВС: Маємо першочергово говорити про стійкість на фронті, стійкість тилу

Ключовий аспект прийнятого Верховною Радою закону №12414 – це унормування роботи правоохоронних органів, оскільки повнота відповідальності має бути на генеральному прокурорі, але першочергово слід говорити про стійкість на фронті, стійкість тилу і дотримання законності, антикорупційної, в тому числі, заявляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Перший акцент цього закону - це підпорядкування, за великим рахунком. Є Генеральний прокурор. Це конституційна норма. Один генеральний прокурор - одне рішення. Генеральний прокурор, якого наділила повноваженнями Верховна Рада, має нести повноту відповідальності", - сказав Клименко в середу на зустрічі з журналістами.

За його словами, обов'язковою має бути співпраця між правоохоронними органами. "Це те, чого вимагає президент. Ми з генпрокурором говорили про загальну ситуацію в державі. Що нам необхідно разом зробити для того, щоб утримати спокій", - зазначив міністр.

Разом з тим, він наголосив, що важливо "не зміщувати акценти".

"Ми маємо першочергово говорити про стійкість на фронті, про стійкість тилу. Звісно, і про дотримання законності, і антикорупційної, в тому числі. Однозначно потрібно наказувати тих людей, які порушили антикорупційне законодавство", - резюмував Клименко.

"НАБУ та САП не ліквідували, вони ж продовжують працювати", - додав він.