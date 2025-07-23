Глава МВС про зустріч у президента: У правоохоронців є два тижні на підготовку пропозицій щодо змін до законодавства

Президент України Володимир Зеленський дав два тижні керівникам правоохоронних і антикорупційних органів на підготовку необхідних законодавчих змін для оптимізації роботи без дублювання функцій, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Президент нам дав два тижні на зустрічі, на перемовини.. для того, щоб через два тижні ми прийшли до нього і сказали, як будемо працювати. Які потрібні зміни, щоб всі могли працювати без дублювання функцій. Готуємо свої пропозиції, які необхідно внести в законодавство", - сказав Клименко на зустрічі з журналістами в середу.

Глава МВС пояснив: "Чому збирав Президент? Головне - відносини між правоохоронними органами. Тому що дуже багато є думок, що є непорозуміння, є звинувачення, є незадоволення чимось, і він хотів вислухати нас, кожного. Кожен виступив зі своєю оцінкою ситуації, яка сталася. Президент намагався в цьому розібратися і вислухати всіх, а головне - обʼєднати нас усіх".

За словами міністра, наступного тижня в Офісі Генерального прокурора керівники правоохоронних і антикорупційних органів зустрічатимуться в такому ж складі, як на зустрічі у президента.