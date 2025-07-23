Мешканець Харківщини отримав понад 600 тис. грн з бюджету за псевдоруйнування

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Слідчі поліції за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомили про підозру у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України) мешканцю регіону, який навмисно зруйнував частину несучих стін будинку і видавав це за наслідки бойових дій, аби отримати компенсацію з бюджету.

"Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік подав заявку на отримання державної компенсації через застосунок "Дія", вказавши, що його будинок у селі Ізюмського району пошкоджено внаслідок бойових дій.

Спочатку в рамках перевірки йому було відмовлено через необхідність додаткового технічного обстеження. Водночас було встановлено, що реальний технічний стан будинку не відповідав критеріям зруйнованого майна. Однак підозрюваний самостійне зруйнував частини несучих стін будівлі і отримав новий акт технічного обстеження, згідно з яким будинок було визнано непридатним до проживання. Після цього Комісія з розгляду питань щодо компенсацій ухвалила рішення про виплату компенсації.

У лютому 2024 року чоловік отримав житловий сертифікат на суму понад 600 тис. грн. За інформацією відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, у квітні 2025 року він скористався сертифікатом, аби придбати садовий будинок у Харкові.

Судово-будівельно-технічна та вибухо-технічна експертизи підтвердили, що характер пошкоджень будівлі в Ізюмському районі не відповідає тим, що виникають внаслідок обстрілів або бойових дій. Руйнування було здійснено навмисно.