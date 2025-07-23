Буданов заявив, що в команді Трампа немає ворогів України, Келлог - ключова фігура - ЗМІ

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В команді президента США Дональда Трампа немає ворогів України, спеціальний представник Кіт Келлог є ключовою фігурою, вважає керівник Головного управління оборонної розвідки України (ГРУ МО) Кирило Буданов.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю виданню Kyivpost, цитату з якого наводить Келлог у соцмережі Х.

"Ключовим моментом для України є те, що в цій команді немає ворогів України. Звичайно, є люди, які, м’яко кажучи, скептично ставляться до допомоги, що нам надається. Але є й ті, хто вважає таку допомогу явно недостатньою. У цьому сенсі, перш за все, можна назвати державного секретаря США Марко Рубіо, а також спеціального посланника президента США Кіта Келлога. Їхня позиція абсолютно чітка – допомога Україні є частиною національних інтересів США. Тому вона має продовжуватися та збільшуватися як кількісно, так і якісно", - сказав Буданов.

За словами Буданова, Келлог підтримував Україну ще до повномасштабного вторгнення. "Він був радником президента США з національної безпеки під час першого терміну Дональда Трампа. Навіть тоді він був серед "яструбів" у Республіканській партії, які виступали за жорстку позицію щодо Росії та Путіна", - нагадав Буданов. За його словами, після візиту до України Келлог взяв участь у заходах у Німеччині. "Нещодавній прогрес у постачанні систем протиповітряної оборони значною мірою пов'язаний із зусиллями спеціального посланника президента США. Сьогодні він активно бере участь у переговорах щодо оборони України та укладення миру. Можливо, саме тому його робота так нервує Росію", - додав Буданов.

Відповідаючи на питання про перспективи відносин України зі США, Буданов сказав: "Я ніколи не втрачав оптимізму з цього питання. Америка — наш друг. Так, наші стосунки не завжди прості. Але зрештою ми завжди знаходимо спільну мову. Той факт, що Кіт Келлогг зараз є головним представником інтересів США щодо завершення війни, свідчить про правильність такого підходу. Ми є стратегічними партнерами. І наша співпраця зміцнює обидві країни".