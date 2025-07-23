Західні політики зазначають важливість незалежності НАБУ і САП для євроінтеграції

Президент України Володимир Зеленський має скасувати своє рішення щодо обмеження незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), якщо налаштований на подальшу євроінтеграцію України, переконаний міністр іноземних справ (2006-2014) та премʼєр (1991-1994) Швеції Карл Більдт .

"Якщо Зеленський серйозно налаштований на амбітний графік вступу, йому потрібно відступити від цього. І зробити це швидко, перш ніж це завдасть ще більшої шкоди. Кремль, безумовно, схвалює такий розвиток подій", - написав Більдт в соцмережі Х у середу вранці.

При цьому допомога Україні з боку європейських партнерів від цього рішення не скоротиться, вважає старший фахівець із суверенної стратегії RBC Bluebay Asset Management Тімоті Еш, але наголошує, що це стане дилемою.

"Дилема для Європи полягає в тому, чи скоротить вона постачання допомоги Україні через те, що Зеленський відступає від антикорупційного порядку денного? Ймовірно, ні, враховуючи, що Україна зараз є на передовій оборони Європи", - написав Еш в Х.

Колишня посол США в Україні Бріджит Брінк, яка оголосила про відставку з посади у 2025 році через зміну зовнішньої політики нинішньої адміністрації Білого дому та оголосила про намір балотуватися від Демократичної партії на виборах до Конгресу, заявила про загрозу корупції для демократії та важливість роботи антикорупційних інституцій в Україні.

"Корупція є загрозою для всіх демократій. Підтримка боротьби України за свободу відповідає нашим національним інтересам, але дії, що підривають антикорупційні інституції, становлять небезпеку для здатності України виграти війну та інтегруватися в Європу", - написала Брінк в Х в ніч на середу.

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен відзначив, що правова демократія в Україні є найсильнішою зброєю проти РФ і в цьому контексті наголосив на важливості боротьби з корупцією.

"Україна — це правова демократія. Це їхня найсильніша зброя проти автократичної Росії. Зараз, як ніколи раніше, важливо підтримувати верховенство права — і продовжувати важливу боротьбу з корупцією", - написав він.

Натомість колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відзначив, що прийняття такого закону в Україні може бути наслідком відсутності зустрічних кроків з боку ЄС в процесі євроінтеграції.

"Розширення ЄС вимагає реальної відданості з боку Брюсселя, інакше кандидати просто віддалиться. Ми бачили це в Грузії, і після сьогоднішніх оголошень я дедалі більше хвилююся, що ми бачимо те саме в Україні", - написав Ландсбергіс.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні у вівторок 263 голосами підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №12414, яким обмежила незалежність НАБУ та САП. Президент України підписав його пізно ввечері.

Низка політиків та громадських діячів, а також представники Європейської комісії виступили категорично проти цього законопроєкту та закликали Зеленського ветувати його.

У Києві, Львові, Дніпрі та Рівному у вівторок ввечері проходили акції протесту проти законопроєкту.