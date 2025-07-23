МЗС Фінляндії: закон, що обмежує незалежність антикорупційних інституцій України викликає занепокоєння

Фото: Pixabay

У Міністерстві закордонних справ Фінляндії висловили занепокоєння стосовно нового закону, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Новий закон, що обмежує незалежність антикорупційних інституцій України, викликає занепокоєння. Реформи у сфері верховенства права є основою шляху України до ЄС та підтримки довіри громадян до державних інституцій. Ми продовжуємо працювати з Україною над необхідними реформами ЄС", - йдеться у повідомленні у соцмережі Х.

Як повідомлялось, Верховна Рада 22 липня 263 голосами прийняла в цілому закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану" за правками, яким обмежила незалежність НАБУ та САП.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу підписав закон та направив його на підпис президенту України Володимиру Зеленському, тоді як за звичайної практики це відбувається після розгляду блокуючих постанов, які вносять опоненти. Того ж дня президент України Володимир Зеленський його підписав.

Низка політиків та громадських діячів, а також представники Європейської комісії виступили категорично проти цього законопроєкту та закликали Зеленського ветувати його.

У Києві, Львові, Дніпрі та Рівному у вівторок ввечері пройшли акції протесту проти прийнятого Верховною Радою законопроєкту.