Ворог наніс удар по енергетичній інфраструктурі "Укрзалізниці" у Сумській та Полтавській областях

Енергетична інфраструктура АТ "Укрзалізниця" у Сумській та Полтавській областях зазнала цілеспрямованої атаки та пошкоджень ворожих ударних дронів, повідомила компанія у середу.

"Наразі енергопостачання вже відновлено на більшості дільниць, на окремих — тривають ремонтні роботи", – зазначила компанія у Телеграм.

Компанія уточнила, що внаслідок атаки ніхто не постраждав, а рух поїздів здійснюється за графіком.

Раніше у середу Міненерго повідомило, що у ніч з вівторка на середу російські окупанти завдали удару по одному з обʼєктів АТ "Сумиобленерго": внаслідок атаки БПЛА пошкоджено енергетичне обладнання, для частини споживачів електроенергії були введені обмеження.