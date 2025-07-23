Інтерфакс-Україна
Події
14:11 23.07.2025

Ворог наніс удар по енергетичній інфраструктурі "Укрзалізниці" у Сумській та Полтавській областях

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Ворог наніс удар по енергетичній інфраструктурі "Укрзалізниці" у Сумській та Полтавській областях

Енергетична інфраструктура АТ "Укрзалізниця" у Сумській та Полтавській областях зазнала цілеспрямованої атаки та пошкоджень ворожих ударних дронів, повідомила компанія у середу.

"Наразі енергопостачання вже відновлено на більшості дільниць, на окремих — тривають ремонтні роботи", – зазначила компанія у Телеграм.

Компанія уточнила, що внаслідок атаки ніхто не постраждав, а рух поїздів здійснюється за графіком.

Раніше у середу Міненерго повідомило, що у ніч з вівторка на середу російські окупанти завдали удару по одному з обʼєктів АТ "Сумиобленерго": внаслідок атаки БПЛА пошкоджено енергетичне обладнання, для частини споживачів електроенергії були введені обмеження.

Теги: #пошкодження #укрзалізниця #енергетика

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