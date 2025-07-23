Інтерфакс-Україна
Події
10:07 23.07.2025

Україна та Чехія викрили мережу шахрайських кол-центрів

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Українські та чеські правоохоронці у спільній міжнародній співпраці ліквідували мережу шахрайських кол-центрів, повідомила Національна поліція України.

"Працівники Департаменту карного розшуку та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України встановили, що на території України діє угруповання, яке налагодило міжнародну схему заволодіння коштами громадян країн ЄС, зокрема, Республіки Чехія. З 2021 року зловмисники вводили в оману іноземців: телефонували від імені фінансових установ і запевняли, що через злам банківського рахунку потрібно тимчасово перевести кошти на "безпечні" реквізити", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в середу.

Задля документування протиправної діяльності зловмисників було створено міжнародну слідчу групу за участі чеських правоохоронців. Працівники Нацполіції України та Республіки Чехія провели масштабну операцію. На території Дніпропетровської, Вінницької, Полтавської та Запорізької областей проведено санкціоновані обшуки за місцем мешкання учасників групи та розташування кол-центрів. Вилучено речові докази.

"Організував шахрайську схему 32-річний мешканець Дніпра, до співпраці залучив як громадян України, так і Чехії. Кожному учаснику групи відводилась своя роль: так звані оператори кол-центрів, бухгалтери, адміністратори, юристи, особисті і офісні охоронці, поліграфолог, який тестував новачків на зв'язок з правоохоронцями", - йдеться у повідомленні.

Слідчі поліції оголосили про підозру за створення та участь у злочинній організації, а також за шахрайство в особливо великому розмірі (ч.1 ст.255, ч.5 ст.190 Кримінального кодексу України) лідеру угруповання та одному з головних учасників. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Також під час документування групи було встановлено участь у злочинній діяльності шістьох громадян Чехії, частину з них вже екстрадовано на батьківщину для притягнення до відповідальності.

Теги: #колцентр #шахраї

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