На Харківщині п'ятеро постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 3 населених пунктах області, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"У м. Ізюм постраждали 38-річна і 51-річна жінки; у м. Куп'янськ постраждав 56-річний чоловік і 50-річна жінка; у сел. Великий Бурлук постраждала 65-річна жінка", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янському районі області пошкоджено приватний будинок, автомобілі, автостанцію, будівлю пошти, пункт базування екстреної медичної допомоги, торгові павільйони, в Ізюмському - складську будівлю.