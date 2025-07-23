Через Єдину інформсистему для іноземців уже подано 1,7 тис. заяв на запрошення для вступу до українських вишів

Через Єдину міжвідомчу інформаційну систему для іноземців та осіб без громадянства уже подано 1,7 тис. заяв на формування електронних запрошень для вступу до українських закладів вищої освіти, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"З 1 квітня 2025 року вступ іноземців до закладів вищої освіти України можливий лише через Єдину міжвідомчу інформаційну систему для іноземців та осіб без громадянства, яку створено за підтримки Європейського Союзу в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, що впроваджує Академія електронного управління (Естонія). За перші три місяці роботи через систему подано понад 1700 заяв на формування електронних запрошень для вступу до українських закладів вищої освіти", - йдеться в повідомленні міністерства.

У Міносвіти повідомили, що перші іноземні студенти, які вступали через нову систему, уже зараховані та прибули на навчання до України.

Відзначається, що це цифровий інструмент, гарантує прозорість, безпеку та відсутність посередництва на всіх етапах вступної кампанії.

"Подання заяви, перевірка документів, погодження запрошення компетентними органами — усе це в електронному форматі в особистих кабінетах вступника та закладу освіти: apply.studyinukraine.gov.ua", - додали у відомстві.

Зокрема, серед ключових переваг Єдиної системи: прямий онлайн-вступ до закладів вищої освіти; особисті електронні кабінети для вступника, закладу освіти та компетентних органів; інтеграція з державними інституціями (Служба безпеки України, Державна прикордонна служба, Міністерство закордонних справ); цифрова освітня пропозиція із детальним описом умов навчання, вартості, форми здобуття освіти; електронне запрошення на навчання, яке автоматично формується, погоджується органами та надсилається вступнику через систему.

Крім того, у системі є можливість акумулювати інформацію про видані візи, перетин кордону та зарахування вступників.

"Єдина система має міжвідомчий характер та дає змогу державним органам у реальному часі перевіряти документи вступника. Усі результати відображаються в його електронному кабінеті, що забезпечує оперативність і відкритість вступного процесу. Водночас зарахування іноземних вступників проводиться засобами ЄДЕБО, з якою Єдина система має налагоджену інформаційну взаємодію. Завдяки цьому в системі вже є перші накази про зарахування іноземних вступників до закладів вищої освіти", - розповіли в міністерстві.