Інтерфакс-Україна
Події
08:56 23.07.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 167 бойових зіткнень

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Генштаб зафіксував впродовж доби 167 бойових зіткнень
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 167 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи.

"Противник завдав одного ракетного та 167 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 113 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5686 обстрілів, зокрема 39 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3579 дронів-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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