У Сумській громаді внаслідок ударів БпЛА одна мирна жителька загинула, ще дев'ять поранено

Протягом доби російські війська здійснили 85 обстрілів по 36 населених пунктах у 19 територіальних громадах області, одна мирна жителька загинула, ще 9 поранено, повідомляє телеграм-канал Сумської ОВА у середу.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

"Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ: 5 скидань ВОГ з БпЛА; 20 ударів КАБів; 5 ударів РСЗВ", - йдеться в повідомленні.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.

"Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Глухівській сільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення; у Ворожбянській громаді пошкоджено приватне домоволодіння; у Сумській громаді пошкоджено приміщення медичного закладу, навчального закладу, адмінбудівель (скління вікон та дверей), три приватні житлові будинки, три магазини, скління вікон в трьох 10-ти поверхових житлових будинках, нежитлові приміщення, 14 приватних автомобілів, обєкти цивільної інфраструктури; у Попівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури; в Охтирській громаді пошкоджено 1 приватний житловий будинок, 2 автомобілі", - інформує ОВА.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 27 людей.