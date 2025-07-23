Інтерфакс-Україна
Події
08:47 23.07.2025

У Сумській громаді внаслідок ударів БпЛА одна мирна жителька загинула, ще дев'ять поранено

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У Сумській громаді внаслідок ударів БпЛА одна мирна жителька загинула, ще дев'ять поранено

Протягом доби російські війська здійснили 85 обстрілів по 36 населених пунктах у 19 територіальних громадах області, одна мирна жителька загинула, ще 9 поранено, повідомляє телеграм-канал Сумської ОВА у середу.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

"Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ: 5 скидань ВОГ з БпЛА; 20 ударів КАБів; 5 ударів РСЗВ", - йдеться в повідомленні.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.

"Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Глухівській сільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення; у Ворожбянській громаді пошкоджено приватне домоволодіння; у Сумській громаді пошкоджено приміщення медичного закладу, навчального закладу, адмінбудівель (скління вікон та дверей), три приватні житлові будинки, три магазини, скління вікон в трьох 10-ти поверхових житлових будинках, нежитлові приміщення, 14 приватних автомобілів, обєкти цивільної інфраструктури; у Попівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури; в Охтирській громаді пошкоджено 1 приватний житловий будинок, 2 автомобілі", - інформує ОВА.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 27 людей.

 

Теги: #обстріл #сумська_область

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