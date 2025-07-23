Інтерфакс-Україна
Події
03:43 23.07.2025

Румунія формує добровільну контрактну армію

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Румунія планує створити добровільну військову службу для громадян віком від 18 до 35 років для зміцнення свого військового резерву, про це оголосив представник Міністерства оборони, полковник Корнеліу Павел у коментарі для Euronews Romania.

Ініціатива пропонує 4-місячну оплачувану програму підготовки, після проходження якої учасники набуватимуть статусу резервістів. При цьому всі бажаючі зможуть продовжити службу вже як професійні військовослужбовці.

Міністр оборони Румунії Іонуц Моштану зазначив, що таке нововведення має омолодити резерв Збройних сил, так як середній вік нинішніх резервістів у Румунії становить 48-50 років, а це створює загрозу оперативної готовності країни в умовах змінної безпекової ситуації.

Джерело: https://www.euronews.com/my-europe/2025/07/22/how-young-romanians-may-contribute-to-eu-military-efforts-and-earn-some-money

Теги: #армія #румунія #контрактна

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