Інтерфакс-Україна
Події
02:22 23.07.2025

Зеленський: Готуємо новий обмін, Умєров очолить українську делегацію на наступному етапі переговорів із Росією

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує новий обмін полоненими, а міністр оборони Рустем Умєров очолить українську переговорну делегацію на наступній зустрічі з російською стороною.

"Саме зараз уже почались необхідні процедури для нового обміну — ми завтра чекаємо наших людей. Я дуже сподіваюсь, що все вдасться", — зазначив президент у вечірньому зверненні.

Також Зеленський додав, що було узгоджено порядок денний зустрічі та ключові теми для України.

Джерело: https://president.gov.ua/news/antikorupcijna-infrastruktura-pracyuvatime-tilki-bez-rosijsk-99117

Теги: #переговори #обмін #зеленський

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