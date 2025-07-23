Зеленський: Готуємо новий обмін, Умєров очолить українську делегацію на наступному етапі переговорів із Росією

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує новий обмін полоненими, а міністр оборони Рустем Умєров очолить українську переговорну делегацію на наступній зустрічі з російською стороною.

"Саме зараз уже почались необхідні процедури для нового обміну — ми завтра чекаємо наших людей. Я дуже сподіваюсь, що все вдасться", — зазначив президент у вечірньому зверненні.

Також Зеленський додав, що було узгоджено порядок денний зустрічі та ключові теми для України.

Джерело: https://president.gov.ua/news/antikorupcijna-infrastruktura-pracyuvatime-tilki-bez-rosijsk-99117