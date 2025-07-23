Інтерфакс-Україна
Події
00:37 23.07.2025

Голова СБУ: казати, що кримінальні справи стали підставою для законодавчих змін щодо САП і НАБУ – це маніпуляції

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Голова Служби безпеки України Василь Малюк вважає, що пов'язувати розслідування справ, в яких фігурують співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) зі змінами в законодавство щодо діяльності САП та НАБУ є маніпуляцією. Генеральний прокурор Руслан Кравченко стверджує, що не знав про наміри законодавчих змін.

"Матеріали (справ) не є підставами для законодавчих змін. Не маніпулюйте, будь ласка", - сказав він на брифінгу у вівторок в Києві, звертаючись до журналістів.

Кравченко своєю чергою додав: "Мене сьогодні (у вівторок, 22 липня) запросили на ТСК, а дізнався про Верховну Раду (голосування) з телеграм-каналу нардепа Железняка".

"Ви думаєте, мені легше після сьогоднішніх змін? Це тягар і велика відповідальність перед вами. Ви ж (журналісти) не довіряєте мені, і я не знаю чому", - додав Кравченко.

Теги: #сбу #сап #набу #генпрокурор

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