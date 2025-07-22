Малюк на зустрічі з G7: СБУ буде й надалі викорінювати російських агентів у будь-якому державному органі України

Пріоритетним завданням Служби безпеки України в умовах війни є боротьба з російськими агентами і недопущення впливу ворожих спецслужб на будь-які державні органи України, зазначає СБУ.

"В умовах повномасштабної війни наявність агентів РФ в будь-якому державному органі є суцільно неприйнятною. Для нас немає виключень, ми будемо й надалі викорінювати ворожий вплив будь-де. НАБУ необхідно очищуватися від впливу ворожих спецслужб. І ми будемо надалі займатись цим разом з керівництвом Бюро, активно допомагаючи їм в цьому", – наводить СБУ в повідомленні у вівторок в телеграм-каналі слова голови української спецслужби Василя Малюка на зустрічі з представниками країн-членів G7, участь у якій взяли також Генеральний прокурор України Руслан Кравченко та очільник ДБР Олексій Сухачов.

Згідно з повідомленням, очільник спецслужби подякував країнам-членам G7 за співпрацю протягом повномасштабного вторгнення і підтримку України у такий складний, історичний час.

"Також Василь Малюк додав, що СБУ та ОГП зібрали ґрунтовну доказову базу по усіх підозрюваних співробітниках НАБУ. Зокрема, вчора Служба безпеки затримала російського "крота" в одному з елітних підрозділів Бюро, а також керівника міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, підозрюваного у пособництві державі-агресору. Крім цього, заочну підозру у держзраді оголосили нардепу-втікачу від ОПЗЖ Федору Христенку, який, за версією слідства, мав безпосередній вплив на діяльність антикорупційного органу", - йдеться в повідомленні відомства.

За словами Малюка, було здійснено належне процесуальне керівництво та перевірено законність усіх зібраних доказів, всі слідчі дії проведені у повній відповідності до вимог чинного законодавства, а суд також підтвердив законність отриманих доказів і обґрунтованість підозр.

В СБУ наголошують, що представники країн G7 отримали вичерпні відповіді на свої запитання щодо роботи правоохоронних органів України та, зокрема, нещодавньої спецоперації СБУ та ОГП з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.

"ДБР, СБУ та ОГП продовжують спільну роботу з протидії злочинам у вищих ешелонах влади. І ми будемо якісно виконувати нашу роботу безвідносно до того, в яких структурах і на яких посадах працюють наші фігуранти", – зазначив Директор ДБР Олексій Сухачов.

Також, згідно з повідомленням СБУ, голова Служби безпеки обговорив з представниками країн-членів G7 нещодавні результати бойової роботи Служби. Зокрема, він розповів деталі про унікальну спецоперацію "Павутина", в результаті якої було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ, а також про третє ураження Кримського мосту.

Крім цього, як зазначається в повідомленні, Малюк зазначив, що ЦСО "А" СБУ постійно знаходиться в ТОП 3 лідерів рейтингу кращих підрозділів Сил оборони зі знищення ворожої техніки за допомогою БПЛА, і бойові підрозділи Служби невпинно нищать ворога на фронті та у його глибокому тилу.