Американська торговельна палата закликає Зеленського до вето на закон про позбавлення незалежності НАБУ/САП

Прийнятий Верховною Радою у вівторок законопроект №12414 ліквідує ключові гарантії незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), а отже загрожує незалежності антикорупційної інфраструктури України та підриває довіру до антикорупційних зусиль країни, заявляє Американська торговельна палата (AmCham).

"Ми закликаємо президента Зеленського продовжувати підтримувати незалежність антикорупційних інституцій в Україні та не підписувати запропонований закон", – йдеться у зверненні AmCham у вівторок ввечері на її сайті.

Асоціація наголошує, що з 1992 року підкреслює важливість верховенства права як наріжного каменю економічного зростання України та сприятливого бізнес-клімату та інвестиційного клімату.

"Верховенство права, реальна та ефективна судова реформа, справедливе правосуддя, прозорий відбір суддів на всіх рівнях та дотримання незалежності Національного банку, Антимонопольного комітету та антикорупційних органів є одними з ключових стратегічних кроків серед 10 пріоритетів AmCham для економічного відновлення України", – зазначається у зверненні.

Наголошується, що для інвестування та розвитку в Україні бізнесу потрібні гарантії того, що правосуддя є справедливим, інституції незалежними, а правова база передбачуваною.

"AmCham з нетерпінням чекає на належне впровадження реформи Бюро економічної безпеки, а також на забезпечення незалежності НАБУ та САП як наріжного каменю для безперебійної європейської інтеграції та підтримки ключових союзників України, оскільки це матиме величезний вплив як на інвестиційний клімат України, так і на доходи бюджету", – підсумовується у зверненні.