Інтерфакс-Україна
Події
18:01 22.07.2025

Наразі основним викликом для енергетики з боку РФ є масоване застосування БпЛА – Міненерго

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Наразі основним викликом для енергетики з боку РФ є масоване застосування БпЛА – Міненерго

Міністерство енергетики України вважає першочергово необхідним завдання встановлення сучасних систем протидії дроновим загрозам в умовах масованого застосування РФ у цьому році безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

"У 2025 році до 90% ударів здійснюються саме БПЛА. У зв’язку з цим Міністерство енергетики акцентує увагу на необхідності встановлення сучасних систем протидії дроновим загрозам", - повідомило відомство після спільної наради з Міністерством внутрішніх справ України щодо питань захисту енергетичної інфраструктури у вівторок.

"Наше завдання - забезпечити максимальний захист об’єктів енергетики та підготуватися до швидкого відновлення їхньої роботи у разі пошкоджень. У фокусі — системне зміцнення стійкості енергосистеми та координація дій усіх відповідальних органів", — зазначила міністр енергетики Світлана Гринчук.

Як повідомили у міністерстві, окрему увагу під час наради було приділено безпеці персоналу енергетичних підприємств. Опрацьовується питання облаштування надійних укриттів на об’єктах критичної інфраструктури. Також триває вдосконалення алгоритмів взаємодії з ДСНС України для оперативної ліквідації наслідків можливих атак.

В Міненерго доповнили, що з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 700 ворожих атак на об’єкти енергетики, при цьому сам характер атак стає більш цілеспрямованим та технологічно складним.

Як повідомлялося з посиланням на очільника групи "Нафтогаз України" Сергія Корецького, в ніч на 22 липня РФ вчергове масовано атакувала газову інфраструктуру компанії, об’єкти якої зазнали руйнування.

"Десятки дронів по об’єктах групи Нафтогаз. Є руйнування. Це черговий масований обстріл інфраструктури газовидобутку. Такі атаки відбуваються регулярно", – написав він у Facebook.

РФ цього року здійснила вже понад десять масованих атак на газові об’єкти України, пошкодивши до 40% інфраструктури.

Теги: #загроза #міненерго #бпла

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