Інтерфакс-Україна
Події
17:32 22.07.2025

Макрон заявив про "непохитну підтримку" ЮНЕСКО

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Макрон заявив про "непохитну підтримку" ЮНЕСКО

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про "непохитну підтримку" Організації Обʼєднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), незважаючи на вихід з неї Сполучених Штатів Америки.

"Непохитна підтримка ЮНЕСКО, універсального захисника науки, океану, освіти, культури та світової спадщини. Вихід Сполучених Штатів не послабить нашої відданості тим, хто веде цю боротьбу", - написав він у соціальній мережі Х у вівторок.

Як повідомлялося, Сполучені Штати у вівторок офіційно оголосили про вихід з ЮНЕСКО. За словами державного секретаря США Марка Рубіо, членство в ЮНЕСКО "не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів".

Теги: #підтримка #макрон #юнеско

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