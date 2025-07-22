Інтерфакс-Україна
Події
17:16 22.07.2025

Загинула 10-річна дитина, 18 людей зазнали поранень через ворожі обстріли Краматорського району на Донеччині

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Загинула 10-річна дитина, 18 людей зазнали поранень через ворожі обстріли Краматорського району на Донеччині

Російські окупанти вранці скинули авіабомбу на Краматорськ, загинула 10-річна дитина, восьмеро цивільних зазнали поранень, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"На Краматорськ росіяни скинули авіабомбу — загинула 10-річна дитина, поранено 8 людей. Пошкоджено 16 багатоповерхівок і 4 адмінбудівлі", - написав Філашкін у телеграм у вівторок про результати вранішньої атаки ворога на Краматорський район.

За його даними, ще 8 людей поранено у Слов'янську (Краматорський р-н Донецька обл.) — місто зазнало 2 авіаударів і 4 ударів БПЛА "Герань-2". Пошкоджено щонайменше 12 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі і 13 автівок.

Крім того, у Щуровому Лиманської громади (Краматорський р-н Донецька обл.) росіяни атакували цивільне авто FPV-дроном і поранили людину, а в Костянтинівці 1 людина поранена і 1 будинок пошкоджено внаслідок артобстрілу.

Теги: #донеччина #загиблі #обстріл

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