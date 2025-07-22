Інтерфакс-Україна
Події
16:37 22.07.2025

Директор НАБУ: хотів би, щоб ситуація з НАБУ і САП не вплинула на військову допомогу Україні

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Директор НАБУ: хотів би, щоб ситуація з НАБУ і САП не вплинула на військову допомогу Україні

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос сподівається, що ситуація, яка склалася довкола Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) не вплине на військову допомогу Україні.

"Сподіваюся, що військова допомога нашим воїнам буде продовжуватися, бо це найголовніше. І я сподіваюся, що такі дії як раз на військову допомогу не вплинуть", - сказав Кривонос на брифінгу в Києві.

Він додав: "В мене дуже велике бажання, щоб навіть така ганебна сьогоднішня акція не вплинула на таку речі. Хотів би, щоб цього не відбулося. Переконаний, що і не відбудеться".

Теги: #кривонос #набу

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