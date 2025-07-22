Інтерфакс-Україна
Події
15:33 22.07.2025

РФ вчергове масовано атакувала об’єкти "Нафтогазу" – голова правління

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РФ вчергове масовано атакувала об’єкти "Нафтогазу" – голова правління

В ніч на 22 липня РФ вчергове масовано атакувала газову інфраструктуру групи "Нафтогаз", об’єкти якої зазнали руйнування, повідомив її керівник Сергій Корецький.

"Десятки дронів по об’єктах Групи Нафтогаз. Є руйнування. Це черговий масований обстріл інфраструктури газовидобутку. Такі атаки відбуваються регулярно", – написав він у своєму Facebook у вівторок.

За словами топ-менеджера, наразі триває ліквідація наслідків атаки, команди фахівців працюють на місці.

Корецький назвав дії РФ актами тероризму, яким ворог прагне залякати українців і зламати волю, та підкреслив, що жодного військового значення атаковані об’єкти не мають.

"Мета терористів очевидна – послабити Україну, зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів", – наголосив глава "Нафтогазу".

Як повідомлялося, РФ цього року здійснила вже понад десять масованих атак на газові об’єкти України, пошкодивши до 40% інфраструктури.

Теги: #руйнування #атака_рф #корецький #нафтогаз

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