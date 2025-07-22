Рада підтримала законопроєкт про різні строки стратегічного планування для тилових та прифронтових громад

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Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №13437 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо просторового планування територій (земель)" щодо перенесення та уточнення строків обовʼязкості для громад комплексних планів просторового розвитку (ППР), згідно якого тилових і прифронтових громад вони відрізнятимуться.

Як повідомляється на сайті партії "Слуга народу", за проголосували 238 народних депутатів.

За словами співавторки законопроєкту, голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк, для тилових громад ухвалений законопроєкт передбачає встановлення додаткового перехідного періоду до 1 січня 2028 року, а для територіальних громад або їхніх частин, котрі станом на день набрання чинності відповідних змін, передбачених цим законопроєктом, внесені до переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих рф, — до спливу трьох років з дня припинення або скасування воєнного стану.

При цьому третина українських громад уже перебувають на стадії розробки своїх ППР. "Наразі 495 громад із 1469 уже створюють свої комплексні плани просторового розвитку. Ба більше, у новому законодавстві також передбачили, що наявність ППР є перевагою при розгляді питань щодо фінансування відновлення громади та розвитку інфраструктури за рахунок бюджетних коштів або коштом міжнародної фінансової допомоги", – акцентувала Шуляк.

За словами парламентарки, не всі українські територіальні громади в змозі приступити до розробки планувального документа з огляду на безпекові умови, тому дію закону №711 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель", який передбачав обовʼязковість для громад ППР з 1 січня 2025 року, було вирішено перенести.

"Це рішення було сформоване під час конгресових слухань при Офісі президента України, до яких долучились понад 1700 учасників: народних депутатів, міністрів, представників громад, ОВА, обласних рад, експертів та інших. Ми розуміємо, що умови, в яких нині живуть наші громади, суттєво відрізняються. Для тилових у пріоритеті відновлення. Для прифронтових — насамперед боротьба за своє існування", – зазначила вона.

ППР, пояснює Шуляк, є одночасно і містобудівною документацією на місцевому рівні, і документацію із землеустрою. Він охоплює всю територію громади і не має терміну дії, проте гнучкий і зміни в нього можна вносити щороку.

"Плани просторового розвитку означають створення якісної містобудівної документації. А це фактичний знак "стоп" різним видам рейдерства, появі незаконних довгобудів, самобудів та різних схем у сфері містобудування. До того ж, якісна містобудівна документація, зрештою, означатиме збільшення надходжень до місцевих бюджетів", - відзначила вона.