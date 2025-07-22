Міністри оборони України та Румунії обговорили підготовку українських військових і пілотів
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмову з віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Румунії Лівіу-Іонуцом Моштяну.
"Обговорили стан і перспективи двостороннього співробітництва в оборонній сфері. Подякував Румунії за сприяння у підготовці українських військових і пілотів, а також за вагому практичну допомогу – 22 транші військової підтримки отримала наша держава від початку повномасштабної війни", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами розмови.
Він зазначив, що під час розмови сторони торкнулися теми розвитку спільних виробництв. Домовились активізувати двосторонні проєкти, аби суттєво посилити оборонні спроможності наших держав, у тому числі в рамках європейської ініціативи SAFE.
"Домовилися й надалі зберігати тісну взаємодію заради спільної безпеки та стабільності в регіоні і провести особисту зустріч вже найближчим часом", - резюмував Шмигаль.