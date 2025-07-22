УЧХ допомагав ліквідувати наслідки повітряних атак РФ у Сумах та Одесі

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) цієї ночі допомагав ліквідувати наслідки російських повітряних атак у Сумах та Одесі.

"Суми. На місці удару разом з оперативними службами працювали волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Сумській області. Вони надали першу допомогу та першу психологічну допомогу постраждалим. Наразі на місці організовано видачу OSB-плит, брезентів та питної води", - повідомив УЧХ у фейсбуці у вівторок.

Волонтери загону швидкого реагування УЧХ в Одеській області оперативно виїхали на місце атаки в Одесі для надання необхідної допомоги постраждалим.

Як повідомлялось, у понеділок ввечері, 21 липня, окупанти скинули дві авіабомби на Суми, поранено 13 людей, серед яких 6-річний хлопчик. Пошкоджено п'ять багатоквартирних житлових будинків та два приватні домогосподарства, торговельний центр, 18 автомобілів, об’єкт цивільної інфраструктури.

Внаслідок атаки ворожих дронів по Одесі постраждала одна людина, зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Вибито також вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин.