Інтерфакс-Україна
Події
12:34 22.07.2025

Найближчі дні в Україні будуть теплими, в низці областей пройдуть короткочасні дощі з грозами

1 хв читати
Найближчі дні в Україні будуть теплими, в низці областей пройдуть короткочасні дощі з грозами

Короткочасний дощ, гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с очікуються в ніч на 23 липня по всій Україні, крім західних, південних областей та Криму, а вдень у середу - на Лівобережжі, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура у західних та північних областях вночі 14-19°, вдень 23-28°; на решті території вночі 18-23°, вдень 27-32°.

У Києві 23 липня вночі короткочасний дощ, гроза; вдень без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 23 липня була 34,8° в 2001р., найнижча 5,8° в 1904р.

У четвер, 24 липня, в Україні без опадів, лише в Харківській та Сумській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних та північних областях вночі 12-17°, вдень 23-28°; на решті території вночі 16-21°, вдень 27-32°.

В Києві без опадів, температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

Теги: #погода #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:22 20.07.2025
В Україні очікується підвищення температури повітря, місцями короткочасні дощі

В Україні очікується підвищення температури повітря, місцями короткочасні дощі

14:54 19.07.2025
Короткочасні дощі, подекуди з грозами, пройдуть Україною в найближчі два дні, температура комфортна

Короткочасні дощі, подекуди з грозами, пройдуть Україною в найближчі два дні, температура комфортна

15:31 18.07.2025
Укргідрометцентр прогнозує 19-23 липня на Київщині та в Києві нестійку погоду

Укргідрометцентр прогнозує 19-23 липня на Київщині та в Києві нестійку погоду

13:25 18.07.2025
В Україні на вихідних очікуються помірні, місцями значні дощі – Укргідрометцентр

В Україні на вихідних очікуються помірні, місцями значні дощі – Укргідрометцентр

14:28 16.07.2025
Укргідрометцентр розширив зону прогнозу з дощами та грозами, попередив про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Укргідрометцентр розширив зону прогнозу з дощами та грозами, попередив про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

12:33 15.07.2025
В Україні в найближчі дві доби короткочасні дощі, місцями грози – Укргідрометцентр

В Україні в найближчі дві доби короткочасні дощі, місцями грози – Укргідрометцентр

13:32 12.07.2025
У неділю на заході України 21-26°, на Донеччині та Луганщині сильна спека 35-38°

У неділю на заході України 21-26°, на Донеччині та Луганщині сильна спека 35-38°

13:18 12.07.2025
Укргідрометцентр попереджає про грозу, місцями з градом у північно-східних та східних областях у неділю

Укргідрометцентр попереджає про грозу, місцями з градом у північно-східних та східних областях у неділю

12:57 11.07.2025
Вихідні в Україні будуть теплими і без опадів, лише на Лівобережжі місцями короткочасний дощ

Вихідні в Україні будуть теплими і без опадів, лише на Лівобережжі місцями короткочасний дощ

14:03 09.07.2025
Негода може ускладнити роботу транспорту та комунальників на заході України в четвер

Негода може ускладнити роботу транспорту та комунальників на заході України в четвер

ВАЖЛИВЕ

Законопроєкт № 12414 несе пряму загрозу втрати незалежності САП та НАБУ – заява антикорупційних органів

СБУ заявляє про викриття нових фактів витоку інформації з обмеженим доступом в НАБУ

Генштаб зафіксував впродовж доби 176 бойових зіткнень

Сибіга про візит Келлога: говорили про зброю, очікуємо на комунікацію між Зеленським і Трампом для подальшого втілення досягнутих домовленостей

Путін боїться лише Трампа - глава МЗС України

ОСТАННЄ

Суд взяв під варту працівника НАБУ Гусарова, підозрюваного в держзраді - ЦПД

У грудні у Франції розпочнеться український культурний сезон "Вояж в Україну" - Сибіга

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки повітряних атак РФ у Сумах та Одесі

Transparency International Ukraine закликає Раду не підтримувати законопроєкт щодо розслідування справ про зниклих безвісти після поправок щодо роботи САП та НАБУ

Законопроєкт № 12414 несе пряму загрозу втрати незалежності САП та НАБУ – заява антикорупційних органів

Івано-Франківщина планує відновити видобуток солі

Нардеп Радіна закликає нардепів не голосувати за законопроєкт щодо розслідування справ про зниклих без вісти після внесення туди правок щодо САП

ЦОЗ проводить ринкові консультації щодо первинних мобільних укриттів

EVA планує відкрити 10 компактних магазинів до кінця року

Майже половини складових нового російського БпЛА виробництва компанії CUAV Technology – ГУР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА