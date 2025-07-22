Найближчі дні в Україні будуть теплими, в низці областей пройдуть короткочасні дощі з грозами

Короткочасний дощ, гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с очікуються в ніч на 23 липня по всій Україні, крім західних, південних областей та Криму, а вдень у середу - на Лівобережжі, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура у західних та північних областях вночі 14-19°, вдень 23-28°; на решті території вночі 18-23°, вдень 27-32°.

У Києві 23 липня вночі короткочасний дощ, гроза; вдень без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 23 липня була 34,8° в 2001р., найнижча 5,8° в 1904р.

У четвер, 24 липня, в Україні без опадів, лише в Харківській та Сумській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних та північних областях вночі 12-17°, вдень 23-28°; на решті території вночі 16-21°, вдень 27-32°.

В Києві без опадів, температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.