ЦОЗ проводить ринкові консультації щодо первинних мобільних укриттів

Централізована закупівельна організація (ЦЗО), що належить до сфери управління Агентства відновлення, оголошує про проведення попередніх ринкових консультації щодо первинних (мобільних) укриттів.

У повідомленні на сайті Агентства зазначається, що мобільні укриття необхідні для потреб територіальних громад у місцях можливого скупчення людей на місцевості (на зупинках транспорту, у парках, місцях відпочинку тощо), закладів освіти, охорони здоров’я та інших об'єктів соціальної інфраструктури з урахуванням вимог до безпеки у сфері цивільного захисту.

До участі запрошуються виробники, постачальники, офіційні дистриб’ютори, інженерно-будівельні компанії, експертні організації та інші зацікавлені сторони.

Кінцевий термін подання пропозицій: до 10 серпня 2025 року включно.