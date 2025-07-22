Інтерфакс-Україна
Події
11:29 22.07.2025

ЦОЗ проводить ринкові консультації щодо первинних мобільних укриттів

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Централізована закупівельна організація (ЦЗО), що належить до сфери управління Агентства відновлення, оголошує про проведення попередніх ринкових консультації щодо первинних (мобільних) укриттів.

У повідомленні на сайті Агентства зазначається, що мобільні укриття необхідні для потреб територіальних громад у місцях можливого скупчення людей на місцевості (на зупинках транспорту, у парках, місцях відпочинку тощо), закладів освіти, охорони здоров’я та інших об'єктів соціальної інфраструктури з урахуванням вимог до безпеки у сфері цивільного захисту.

До участі запрошуються виробники, постачальники, офіційні дистриб’ютори, інженерно-будівельні компанії, експертні організації та інші зацікавлені сторони.

Кінцевий термін подання пропозицій: до 10 серпня 2025 року включно.

Теги: #цзо #мобільні_укриття #консультації

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