14:54 28.10.2025

Ткаченко: КМДА зриває план розгортання системи мобільних укриттів

Очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко звинуватив директора департаменту фінансів Київської міської державної адміністрації (КМДА) Володимира Репіка у зриві плану розгортання системи мобільних укриттів.

За його словами, Репік довів до районних в Києві державних адміністрацій (РДА) роз'яснення, в якому йдеться про те, що закупівлю мобільних укриттів здійснювали виключно апарати РДА.

"Це бомба, яку фінансисти мерії свідомо підкладають під райони, адже апарати нічого крім паперу, кнопок і компʼютерів не купують. Закупівлі інженерних споруд мають здійснювати структурні підрозділи, які мають підготовлених фахівців у сфері закупівель. І які розуміються в будівельних конструкціях", - написав Ткаченко у Телеграмі у вівторок.

Він наголосив, що РДА в усіх попередніх випадках мали виключне право визначити, хто саме буде це робити, але тепер "мерія ультимативно не залишає вибору". Він напряму звинуватив Репіка та його безпосереднього начальника Петра Пантелеєва, заступника голови КМДА, у зриві появи "хоч одного мобільного укриття".

"Головам РДА так і сказали: ви це придумали з начальником КМВА, тепер придумайте, як поставити ці укриття. Хоча раніше мер новину про встановлення укриттів показав як особисту перемогу. Коли наступного разу Кличко буде писати про прильоти, наприклад, в Деснянському районі – всі знатимуть, що укриттів там мало саме через крючки, які мер і створює", - підсумував Ткаченко.

Теги: #мобільні_укриття #кмда #ткаченко

