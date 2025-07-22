Інтерфакс-Україна
Події
11:05 22.07.2025

В Києві судитимуть проєктанта канатної дороги, підприємця та інженера у справі щодо загибелі юнака на атракціоні через р.Дніпро

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В Києві судитимуть проєктанта канатної дороги, підприємця та інженера у справі щодо загибелі юнака на атракціоні через р.Дніпро
Фото: https://t.me/kyiv_pro_office/

Правоохоронці завершили розслідування і скерували до суду справу стосовно п'яти осіб, які допустили порушення в роботі канатної дороги, що призвело до загибелі 20-річного хлопця на атракціоні через р. Дніпро в Києві в 2024 році, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Прокурори Печерської окружної прокуратури міста Києва скерували до суду обвинувальний акт відносно п’яти осіб, зокрема проєктанта атракціону, директора підприємства, що виграло конкурс на облаштування канатної переправи, експерта, який проводив огляд атракціону, підприємця, що управляв канатною дорогою з 2024 року та колишнього інженера з технічного нагляду КП "Плесо"", - йдеться в повідомленні столичної прокуратури в телеграм-каналі у вівторок.

В прокуратурі нагадують, що 21 липня 2024 сталевий канат атракціону обірвався, внаслідок чого 20-річного хлопець упав у Дніпро та загинув.

"Встановлено, що проєктантом атракціону допущено низку прорахунків, зокрема, передбачено використання каната, який за своїм функціональним призначенням не може використовуватись для атракціонів. Ця помилка зрештою і призвела до обриву каната", - зазначається в повідомленні.

За інформацією прокуратури, директор товариства затвердив цей технічний проєкт, а експерт приватної експертної установи, що проводив експертизу переправи для підприємця отримання дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою під час проведення експертизи канатної переправи, не звернув увагу на невідповідність встановленого канату цільовому призначенню.

"ФОП, який отримав канатну дорогу в управління, згідно з інструкцією повинен був проводити щоденний огляд атракціону перед початком роботи та відреагувати на неналежний стан каната", - йдеться в повідомленні.

Цих чотирьох обвинувачених судитимуть за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 272 КК України).

В Київській прокуратурі інформують, що колишній інженер з технічного нагляду КП "Плесо", який відповідав за безпечну експлуатацію об’єктів комунального підприємства, згідно з посадовими обов’язками, повинен був здійснювати належний контроль за станом атракціону. Його судитимуть за службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Теги: #київ #канатна_дорога #розслідування

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