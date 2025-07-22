Окупанти зайняли с. Грушівське на захід від Ялти Донецької області, повідомляє DeepState, Генштаб не підтверджує

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Російські окупанти зайняли с. Грушівське (Волноваський р-н Донецької обл.), повідомляє OSINT-проєкт DeepState у вівторок вранці.

Грушівське лежить менш як у 2 км від адміністративної межі з Дніпропетровською областю та розташоване на захід від с. Ялта, інформація про окупацію та звільнення якого поширювалася в минулі дні.

Крім того, DeepState повідомляє про просування окупантів в районі сіл Воскресенка та Горіхове неподалік Грушівського, а також Маяк і Затишок на північний схід від Покровська і Мирнограда. "Ворог окупував Грушівське, а також просунувся біля Воскресенки, Горіхового, Маяка та Затишку", - повідомляється в телеграм-каналі проєкту.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) не повідомляє про просуванні окупантів на цій ділянці фронту у зведенні за 21 липня, а у зведенні за 20 липня показує Ялту як окуповану, а Грушевське – у "сірій зоні" невизначеного контролю.

Генеральний штаб Збройних сил України на мапі до оперативної інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 вівторка показує Ялту як окуповану, а Грушевське - на межі зони ворожого контролю.

Як повідомлялося, 18 липня оглядач видання Bild Юліан Рьопке повідомив про звільнення Збройними силами України с. Ялта. DeepState та ISW не підтвердили звільнення села і продовжували показувати його як окуповане. Генштаб ЗСУ підтвердив російську окупацію села лише 21 липня.