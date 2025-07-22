Інтерфакс-Україна
Події
10:17 22.07.2025

Шмигаль: наступного року Україна потребуватиме щонайменше $120 млрд на оборону

1 хв читати
Шмигаль: наступного року Україна потребуватиме щонайменше $120 млрд на оборону
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Міністр оборони України Денис Шмигаль під час Наради керівників закордонних дипломатичних установ окреслив стратегічні цілі та пріоритети оборони країни.

"Більше української зброї — 50% має закуповуватися в Україні.

Більше іноземних підприємств, які готові співпрацювати з Україною і працювати в Україні.

Більше поставок зброї та нелетальної допомоги, яку можуть надавати й нейтральні країни. Особливий фокус — на нових поставках найефективніших засобів захисту нашого неба, зокрема тих, що здатні збивати балістичні цілі.

Потрібне додаткове фінансування для розвитку української промисловості — зокрема виробництва FPV-дронів, далекобійних дронів і перехоплювачів", - зазначив Шмигаль у телеграм-каналі ранком у вівторок.

Міністр підкреслив готовність України "ділитися з партнерами унікальним бойовим досвідом, технологіями та інноваціями".

"Пропонуємо союзникам створювати спільні підприємства, передавати ліцензії й відкривати виробництва у країнах-партнерах. Під час війни така продукція буде спрямована на потреби Сил оборони України, а в перспективі — посилить і наших партнерів", - написав Шмигаль.

За його словами, наступного року країна "потребуватиме щонайменше 120 млрд доларів на оборону". "Працюємо з іншими країнами, щоб залучити половину цієї суми за підтримки союзників. Уже ведемо предметні перемовини з членами ЄС та НАТО", - зазначив міністр.

Теги: #шмигаль #оборона

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:44 21.07.2025
Шмигаль про "Рамштайн": вільний світ – на боці України та миру

Шмигаль про "Рамштайн": вільний світ – на боці України та миру

18:28 21.07.2025
Генсек НАТО на "Рамштайн": продовжуємо співпрацювати над закупівлею американського озброєння для України

Генсек НАТО на "Рамштайн": продовжуємо співпрацювати над закупівлею американського озброєння для України

16:35 21.07.2025
Шмигаль та Пісторіус обговорили фінансові та військові потреби України, зокрема посилення ППО та розширення виробництва дронів

Шмигаль та Пісторіус обговорили фінансові та військові потреби України, зокрема посилення ППО та розширення виробництва дронів

16:17 21.07.2025
Шмигаль провів першу після призначення міністром оборони розмову з британським колегою

Шмигаль провів першу після призначення міністром оборони розмову з британським колегою

15:12 21.07.2025
Україні потрібно $6 млрд, щоб закрити дефіцит закупівель зброї цього року - Шмигаль

Україні потрібно $6 млрд, щоб закрити дефіцит закупівель зброї цього року - Шмигаль

15:08 21.07.2025
Шмигаль на "Рамштайні" закликав до термінової закупівлі зброї США для України, особливо систем Patriot та ракет

Шмигаль на "Рамштайні" закликав до термінової закупівлі зброї США для України, особливо систем Patriot та ракет

14:17 21.07.2025
Шмигаль планує активізувати роботу Міноборони в трьох ключових напрямах

Шмигаль планує активізувати роботу Міноборони в трьох ключових напрямах

15:32 20.07.2025
Шмигаль обговорив з Умєровим і своїми заступниками забезпечення воїнів озброєнням і дронами-перехоплювачами

Шмигаль обговорив з Умєровим і своїми заступниками забезпечення воїнів озброєнням і дронами-перехоплювачами

14:18 19.07.2025
Шмигаль та Федоров націлені на масштабування антишахедних технологій

Шмигаль та Федоров націлені на масштабування антишахедних технологій

13:58 19.07.2025
Частка української зброї на фронті становить 40%, маємо досягнути половини - Шмигаль

Частка української зброї на фронті становить 40%, маємо досягнути половини - Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

Генштаб зафіксував впродовж доби 176 бойових зіткнень

Сибіга про візит Келлога: говорили про зброю, очікуємо на комунікацію між Зеленським і Трампом для подальшого втілення досягнутих домовленостей

Путін боїться лише Трампа - глава МЗС України

Посли G7 в Україні висловили "серйозне занепокоєння" подіями в НАБУ, будуть обговорювати їх з керівництвом уряду

Зеленський анонсував значну активізацію роботи щодо санкцій проти РФ

ОСТАННЄ

Окупанти зайняли с. Грушівське на захід від Ялти Донецької області, повідомляє DeepState, Генштаб не підтверджує

На Донеччині з лінії фронту евакуйовано 528 людей, у тому числі 7 дітей - ОВА

Завершено слідство у справі щодо працівника СБУ за вимагання $300 тис. - САП

Щонайменше 12 поранених внаслідок нічних ударів по Слов’янську та Краматорську – прокуратура

До лав ЗСУ долучилося 9,5 тис засуджених, в тому числі 100 жінок

НАЗЯВО зупинило розгляд скарг на плагіат в захищених до вересня 2014р дисертаціях через неузгодженість тлумачень Верховного суду

На Полтавщині виготовляли та збували фальсифіковану парфумерію і косметику світових брендів

ДБР затримало податківця з Хмельниччини на хабарі в 200 тис. грн

Відділення Ощадбанку пошкоджено внаслідок нічного обстрілу Одеси

Кабмін має вжити заходів з підвищення ефективності Податковою і Митною службами механізмів контролю - РНБО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА