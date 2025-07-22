Шмигаль: наступного року Україна потребуватиме щонайменше $120 млрд на оборону

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Міністр оборони України Денис Шмигаль під час Наради керівників закордонних дипломатичних установ окреслив стратегічні цілі та пріоритети оборони країни.

"Більше української зброї — 50% має закуповуватися в Україні.

Більше іноземних підприємств, які готові співпрацювати з Україною і працювати в Україні.

Більше поставок зброї та нелетальної допомоги, яку можуть надавати й нейтральні країни. Особливий фокус — на нових поставках найефективніших засобів захисту нашого неба, зокрема тих, що здатні збивати балістичні цілі.

Потрібне додаткове фінансування для розвитку української промисловості — зокрема виробництва FPV-дронів, далекобійних дронів і перехоплювачів", - зазначив Шмигаль у телеграм-каналі ранком у вівторок.

Міністр підкреслив готовність України "ділитися з партнерами унікальним бойовим досвідом, технологіями та інноваціями".

"Пропонуємо союзникам створювати спільні підприємства, передавати ліцензії й відкривати виробництва у країнах-партнерах. Під час війни така продукція буде спрямована на потреби Сил оборони України, а в перспективі — посилить і наших партнерів", - написав Шмигаль.

За його словами, наступного року країна "потребуватиме щонайменше 120 млрд доларів на оборону". "Працюємо з іншими країнами, щоб залучити половину цієї суми за підтримки союзників. Уже ведемо предметні перемовини з членами ЄС та НАТО", - зазначив міністр.