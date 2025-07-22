ДБР затримало податківця з Хмельниччини на хабарі в 200 тис. грн

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння СБУ та Нацполіції затримали головного державного інспектора ГУ Державної податкової служби України у Хмельницькій області під час одержання хабаря.

"Посадовець відповідав за податкові перевірки фізичних осіб-підприємців та вимагав з них кошти за суттєве зменшення суми штрафних санкцій", - повідомляє відомство в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією ДБР, на початку липня під час перевірки чиновник встановив підприємиці штраф у 1 млн 100 тис. грн за порушення законодавства щодо сплати ЄСВ.

"За розробленою схемою, чоловік пообіцяв зменшити суму штрафу до 300 тис. грн, а свою "винагороду" оцінив у 200 тис. грн", - зазначають в Бюро.

Правоохоронці затримали посадовця "на гарячому" під час одержання всієї суми хабаря 17 липня 2025 року.

Фігуранту вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержанні службовою особою неправомірної вигоди). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.