Кабмін має вжити заходів з підвищення ефективності Податковою і Митною службами механізмів контролю - РНБО

Рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про запровадження мораторію на перевірки бізнесу, уведене в дію указом президента України, передбачає доручення Кабінету міністрів вжити заходів щодо підвищення ефективності реалізації Державною податковою службою і Державною митною службою механізмів податкового і митного контролю.

Згідно з рішенням РНБО від 21 липня, Кабінету міністрів доручено вжити у тримісячний строк разом з Національною поліцією України, Службою безпеки України, Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Фондом державного майна України, за участю Офісу генерального прокурора, Бюро економічної безпеки України, Державного бюро розслідувань додаткових заходів щодо встановлення та ідентифікації активів фізичних і юридичних осіб, до яких застосовано санкції у вигляді блокування активів, активізувати роботу щодо стягнення в дохід держави активів, що належать таким особам, а також забезпечити розроблення та впровадження додаткових механізмів, спрямованих на виконання відповідних завдань.

Уряду також доручено вжити у місячний строк спільно з уповноваженими державними органами заходів із забезпечення захисту прав і законних інтересів іноземних інвесторів, зокрема з часткою іноземного капіталу.

Крім того, доручено невідкладно вжити організаційних і практичних заходів щодо підвищення ефективності реалізації Державною податковою службою, Державною митною службою механізмів податкового і митного контролю, передбачивши, зокрема: встановлення обмеження на проведення перевірок стосовно суб'єктів господарювання, які мають статус авторизованих економічних операторів та суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику, за виключенням тих, які здійснюють діяльність, пов'язану з обігом підакцизних товарів; удосконалення методики застосування ризик-орієнтованого підходу під час визначення доцільності перевірок суб'єктів господарської діяльності з метою спрямування заходів контролю на ділянки з високим рівнем ризику порушень податкового митного законодавства або контрабанди.

Серед іншого, Кабміну доручено забезпечити проведення Державною регуляторною службою України таких заходів: здійснення разом з органами державного нагляду (контролю) в межах компетенції у місячний строк аналізу достатності нормативно-правового врегулювання застосування заходів державного нагляду для мінімізації їхнього можливого негативного впливу на діяльність суб'єктів господарювання; розроблення та реалізацію на плановій основі комплексу заходів, спрямованих на впровадження системи управління ризиками у сфері державного нагляду (контролю) та запровадження механізму оцінки ефективності діяльності органів державного нагляду, передбачивши, зокрема, ризик-орієнтований підхід і цифровізацію; подання протягом місяця до уряду пропозиції щодо спрощення умов ведення бізнесу шляхом дерегуляції господарської діяльності та удосконалення ліцензійної та дозвільної системи; впровадження у шестимісячний строк в експлуатацію відповідного модуля в Інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю);

Крім того, уряд має забезпечити на постійній основі проведення аналізу ефективності реалізації заходів, передбачених цим рішенням, та за його результатами вжиття додаткових заходів щодо вдосконалення відповідної нормативно-правової та організаційної бази.