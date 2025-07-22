Інтерфакс-Україна
Події
10:04 22.07.2025

Кабмін має вжити заходів з підвищення ефективності Податковою і Митною службами механізмів контролю - РНБО

2 хв читати
Кабмін має вжити заходів з підвищення ефективності Податковою і Митною службами механізмів контролю - РНБО

Рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про запровадження мораторію на перевірки бізнесу, уведене в дію указом президента України, передбачає доручення Кабінету міністрів вжити заходів щодо підвищення ефективності реалізації Державною податковою службою і Державною митною службою механізмів податкового і митного контролю.

Згідно з рішенням РНБО від 21 липня, Кабінету міністрів доручено вжити у тримісячний строк разом з Національною поліцією України, Службою безпеки України, Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Фондом державного майна України, за участю Офісу генерального прокурора, Бюро економічної безпеки України, Державного бюро розслідувань додаткових заходів щодо встановлення та ідентифікації активів фізичних і юридичних осіб, до яких застосовано санкції у вигляді блокування активів, активізувати роботу щодо стягнення в дохід держави активів, що належать таким особам, а також забезпечити розроблення та впровадження додаткових механізмів, спрямованих на виконання відповідних завдань.

Уряду також доручено вжити у місячний строк спільно з уповноваженими державними органами заходів із забезпечення захисту прав і законних інтересів іноземних інвесторів, зокрема з часткою іноземного капіталу.

Крім того, доручено невідкладно вжити організаційних і практичних заходів щодо підвищення ефективності реалізації Державною податковою службою, Державною митною службою механізмів податкового і митного контролю, передбачивши, зокрема: встановлення обмеження на проведення перевірок стосовно суб'єктів господарювання, які мають статус авторизованих економічних операторів та суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику, за виключенням тих, які здійснюють діяльність, пов'язану з обігом підакцизних товарів; удосконалення методики застосування ризик-орієнтованого підходу під час визначення доцільності перевірок суб'єктів господарської діяльності з метою спрямування заходів контролю на ділянки з високим рівнем ризику порушень податкового митного законодавства або контрабанди.

Серед іншого, Кабміну доручено забезпечити проведення Державною регуляторною службою України таких заходів: здійснення разом з органами державного нагляду (контролю) в межах компетенції у місячний строк аналізу достатності нормативно-правового врегулювання застосування заходів державного нагляду для мінімізації їхнього можливого негативного впливу на діяльність суб'єктів господарювання; розроблення та реалізацію на плановій основі комплексу заходів, спрямованих на впровадження системи управління ризиками у сфері державного нагляду (контролю) та запровадження механізму оцінки ефективності діяльності органів державного нагляду, передбачивши, зокрема, ризик-орієнтований підхід і цифровізацію; подання протягом місяця до уряду пропозиції щодо спрощення умов ведення бізнесу шляхом дерегуляції господарської діяльності та удосконалення ліцензійної та дозвільної системи; впровадження у шестимісячний строк в експлуатацію відповідного модуля в Інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю);

Крім того, уряд має забезпечити на постійній основі проведення аналізу ефективності реалізації заходів, передбачених цим рішенням, та за його результатами вжиття додаткових заходів щодо вдосконалення відповідної нормативно-правової та організаційної бази.

Теги: #податковий #митний #контроль #рнбо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:36 22.07.2025
РНБО дала три місяці правоохоронним та контролюючим органам на виявлення і стягнення в дохід держави підсанкційних активів

РНБО дала три місяці правоохоронним та контролюючим органам на виявлення і стягнення в дохід держави підсанкційних активів

20:25 21.07.2025
РНБО запроваджує мораторій на перевірки бізнесу й втручання держструктур у підприємницьку діяльність – Зеленський

РНБО запроваджує мораторій на перевірки бізнесу й втручання держструктур у підприємницьку діяльність – Зеленський

17:46 19.07.2025
Зеленський затвердив персональний склад РНБО

Зеленський затвердив персональний склад РНБО

13:59 18.07.2025
Член комітету Ради з питань нацбезпеки: зміна секретаря РНБОУ може призвести до втрати досвіду фахівців

Член комітету Ради з питань нацбезпеки: зміна секретаря РНБОУ може призвести до втрати досвіду фахівців

13:53 18.07.2025
ЦПД: на Закарпатті розгортається чергова інформаційно-психологічна операція за участі російської агентури та угорських політиків

ЦПД: на Закарпатті розгортається чергова інформаційно-психологічна операція за участі російської агентури та угорських політиків

11:46 18.07.2025
Умєров: Найближчим часом буде проведено аудит виконання рішень Ставки верховного головнокомандувача

Умєров: Найближчим часом буде проведено аудит виконання рішень Ставки верховного головнокомандувача

10:17 18.07.2025
Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО - указ

Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО - указ

17:47 08.07.2025
Зеленський ввів до складу РНБО генпрокурора Кравченка

Зеленський ввів до складу РНБО генпрокурора Кравченка

22:15 02.07.2025
Ситуація щодо інциденту на трасі М-06 на Житомирщині перебуває під особистим контролем Зеленського

Ситуація щодо інциденту на трасі М-06 на Житомирщині перебуває під особистим контролем Зеленського

03:45 01.07.2025
Путін запускає альтернативу Telegram, яка дозволить контролювати росіян – ISW

Путін запускає альтернативу Telegram, яка дозволить контролювати росіян – ISW

ВАЖЛИВЕ

Генштаб зафіксував впродовж доби 176 бойових зіткнень

Сибіга про візит Келлога: говорили про зброю, очікуємо на комунікацію між Зеленським і Трампом для подальшого втілення досягнутих домовленостей

Путін боїться лише Трампа - глава МЗС України

Посли G7 в Україні висловили "серйозне занепокоєння" подіями в НАБУ, будуть обговорювати їх з керівництвом уряду

Зеленський анонсував значну активізацію роботи щодо санкцій проти РФ

ОСТАННЄ

Окупанти зайняли с. Грушівське на захід від Ялти Донецької області, повідомляє DeepState, Генштаб не підтверджує

На Донеччині з лінії фронту евакуйовано 528 людей, у тому числі 7 дітей - ОВА

Завершено слідство у справі щодо працівника СБУ за вимагання $300 тис. - САП

Щонайменше 12 поранених внаслідок нічних ударів по Слов’янську та Краматорську – прокуратура

До лав ЗСУ долучилося 9,5 тис засуджених, в тому числі 100 жінок

НАЗЯВО зупинило розгляд скарг на плагіат в захищених до вересня 2014р дисертаціях через неузгодженість тлумачень Верховного суду

На Полтавщині виготовляли та збували фальсифіковану парфумерію і косметику світових брендів

Шмигаль: наступного року Україна потребуватиме щонайменше $120 млрд на оборону

ДБР затримало податківця з Хмельниччини на хабарі в 200 тис. грн

Відділення Ощадбанку пошкоджено внаслідок нічного обстрілу Одеси

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА