Інтерфакс-Україна
Події
08:43 22.07.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 176 бойових зіткнень

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Генштаб зафіксував впродовж доби 176 бойових зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 176 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у мережі Facebook в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 вівторка. 

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів 25 ракетами та 74 авіаційних ударів, скинув 122 керовані авіаційні бомби, залучив 3832 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив 5387 артилерійських обстрілів, зокрема 56 – із реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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